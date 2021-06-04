Подозреваемый в наезде на 5-летнюю девочку побоялся уголовной ответсвенности: утопил самокат и сменил прическу

В Петербурге был задержан мужчина, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочке, после наезда электросамоката.

Следственными органами ГСУ СК России по Петербургу расследуется уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда по неосторожности». Отмечается, что его возбудили по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина.

Следствие полагает, что 2 июня 2021 года в Невском районе города мужчина на электросамокате наехал на 5-летнюю девочку, а затем скрылся с места происшествия.

Потерпевшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

4 июня оперативники задержали в Ленинградской области задержан затаившегося подозреваемого. Им оказался 36-летний Вадим Бушуев. Его также обвиняли по статье «Незаконный оборот наркотиков».

В прошлом году в августе суд изменил меру пресечения на заключение под стражу, хотя до этого была подписка о невыезде.

Отмечается, что когда полиция нагрянула к Бушуеву, он не открыл дверь, а также выкинул сумку с наркотиками в окно.

В квартире, которую арендует мужчина, нашли доказательства причастности к незаконному обороту наркотиков, а еще рубашку. Предположительно в ней он сбил ребенка на самокате.

Когда Бушуев начали допрашивать, он сознался в преступлении. А кроме того, рассказал, что побоялся уголовной ответственности, поэтому утопил самокат в Неве и сменил цвет волос.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электросамокатчики сбили еще двух детей в Петербурге.