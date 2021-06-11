Эпидемиолог рассказала об ухудшении слуха у переболевших коронавирусом

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у 18-23% пациентов с коронавирусом встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, симптом можно вылечить.

«Симптом этот обратимый и неспецифический», — цитирует ее РИА «Новости».

По ее словам, остаточные проявления симптома могут отмечаться и в 1,5-2% случаев при постковидном синдроме, то есть наблюдаться еще на протяжении нескольких недель уже после выздоровления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что течение COVID может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки. Михаил Мурашко указал, что такая неутешительная динамика должна натолкнуть людей на мысль о вакцинации, чтобы выработать коллективный иммунитет.