Мурашко: течение COVID может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки

Мурашко: течение COVID может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки
Михаил Мурашко напомнил о важности вакцинации от COVID. Фото: kremlin.ru

Сейчас коронавирусная инфекция намного агрессивней, чем раньше. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, состояние от легкого до среднетяжелого может развиться в течение суток.

Министр отметил в ходе Петербургского международного экономического форума, что такая неутешительная динамика должна натолкнуть людей на мысль о вакцинации, чтобы выработать коллективный иммунитет.

Напомним, по данным на 5 июня, в России за сутки заболели более 9,1 тысяч человек в 83 регионах. На первом месте по количеству зараженных оказалась Москва, Петербург – на втором, а Московская область – на третьем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко назвал процент заболевающих COVID после вакцинации людей.

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