Мурашко: течение COVID может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки

Сейчас коронавирусная инфекция намного агрессивней, чем раньше. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, состояние от легкого до среднетяжелого может развиться в течение суток.

Министр отметил в ходе Петербургского международного экономического форума, что такая неутешительная динамика должна натолкнуть людей на мысль о вакцинации, чтобы выработать коллективный иммунитет.

Напомним, по данным на 5 июня, в России за сутки заболели более 9,1 тысяч человек в 83 регионах. На первом месте по количеству зараженных оказалась Москва, Петербург – на втором, а Московская область – на третьем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко назвал процент заболевающих COVID после вакцинации людей.