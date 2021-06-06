Мурашко назвал процент заболевающих COVID после вакцинации людей

Мурашко назвал процент заболевающих COVID после вакцинации людей
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил о важности вакцинации. Фото: Минздрав РФ

Риск заболеть после прививки составляет менее одного процента. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинированному пациенту с COVID чаще всего не требуется госпитализация, так как болезнь переносится в легкой форме.

Министр отметил в ходе Петербургского международного экономического форума, что небольшой риск заболевания после прививки существует. Однако на данный момент — это менее 0,8%.

Напомним, по данным на 5 июня, в России за сутки заболели более 9,1 тысяч человек в 83 регионах. На первом месте по количеству зараженных оказалась Москва, Петербург – на втором, а Московская область – на третьем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга готовы к приему прививочных туристов из других стран.

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