Мурашко назвал процент заболевающих COVID после вакцинации людей

Риск заболеть после прививки составляет менее одного процента. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинированному пациенту с COVID чаще всего не требуется госпитализация, так как болезнь переносится в легкой форме.

Министр отметил в ходе Петербургского международного экономического форума, что небольшой риск заболевания после прививки существует. Однако на данный момент — это менее 0,8%.

Напомним, по данным на 5 июня, в России за сутки заболели более 9,1 тысяч человек в 83 регионах. На первом месте по количеству зараженных оказалась Москва, Петербург – на втором, а Московская область – на третьем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга готовы к приему прививочных туристов из других стран.