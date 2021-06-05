Власти Петербурга готовы к приему прививочных туристов из других стран

Власти Петербурга готовы к приему прививочных туристов из других стран
Корнеев заявляет, что организационные вопросы такого проекта туризма в России готово взять на себя Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма. Фото: pixabay

Глава комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев сообщил, что Петербург готов к приёму туристов, которые будут приезжать в Россию специально для прививки.

Корнеев заявляет, что организационные вопросы такого проекта туризма в России готово взять на себя Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма, сообщает «Фонтанка».

Он назвал агентство Северной столицы единственным в стране официальным учреждением, специализирующемся на медтуризме. Известно, что оно уже делает прививки проживающим за рубежом россиянам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранты с фермы Ленобласти заразились коронавирусом. В Гатчинском районе Ленинградской области, в деревне Новое Хинколово, зафиксирована вспышка коронавируса. Всего в области за сутки выявили более ста случаев заражения COVID-19, а на Новое Хинколово приходится 16.

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