Вспышка в Гатчинском районе: мигранты с фермы заразились коронавирусом

Все заболевшие в деревне — это мигранты из Кореи, Вьетнама и Индии. Фото: Pixabay

Все заболевшие в деревне — это мигранты из Кореи, Вьетнама и Индии. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе Ленинградской области, в деревне Новое Хинколово, зафиксирована вспышка коронавируса.

Всего в области за сутки выявили более ста случаев заражения COVID-19, а на Новое Хинколово приходится 16, сообщает Online47. По Гатчинскому району заболевших еще 10, итого их всех — 26 человек.

Все заболевшие в деревне — это мигранты из Кореи, Вьетнама и Индии. В Ленобласти мигранты шьют спецодежду. В России мигранты находятся законно, у них нет проблем с документами.