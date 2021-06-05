Вспышка в Гатчинском районе: мигранты с фермы заразились коронавирусом

В Гатчинском районе Ленинградской области, в деревне Новое Хинколово, зафиксирована вспышка коронавируса.
Всего в области за сутки выявили более ста случаев заражения COVID-19, а на Новое Хинколово приходится 16, сообщает Online47. По Гатчинскому району заболевших еще 10, итого их всех — 26 человек.
Все заболевшие в деревне — это мигранты из Кореи, Вьетнама и Индии. В Ленобласти мигранты шьют спецодежду. В России мигранты находятся законно, у них нет проблем с документами.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки провели более 27 тысяч тестов на коронавирус. Эпидемиологическая обстановка в городе все еще нестабильная. Жители Санкт-Петербурга продолжают сдавать тесты на коронавирус. За последние сутки на инфекцию проверились более 27 тысяч человек. Об этом 5 июня сообщили в оперативном штабе «Петербург против коронавируса».