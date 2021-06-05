В Петербурге за сутки провели более 27 тысяч тестов на коронавирус

Эпидемиологическая обстановка в городе все еще нестабильная.

Жители Санкт-Петербурга продолжают сдавать тесты на коронавирус. За последние сутки на инфекцию проверились более 27 тысяч человек. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в оперативном штабе «Петербург против коронавируса».

Известно также, что инфекция стала причиной 41 летального исхода. За весь период пандемии в городе скончались 14,5 тысяч человек. Напоминаем, что эпидемиологическая обстановка в городе все еще не стабильна. При этом в России ситуация начинает налаживаться, о чем рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он считает, что некоторые регионы приближаются к победе над коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия зависит от импорта яиц для производства вакцин.