Россия зависит от импорта яиц для производства вакцин

Для производства препаратом нужны свободные от патогенной микрофлоры яйца.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что Россия стала зависима от импорта яиц, так как они используются для производства отечественных вакцин. Об этом сегодня, 5 июня, пишет РИА Новости.

Данкверт отметил, что нужно свободные от патогенной микрофлоры яйца – в России подобные не производят, поэтому их привозят из других стран.

«В целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — это неправильно. Это стратегический вопрос»,

— подчеркнул глава Россельхознадзора.

Эксперт добавил, что такие яйца используют не только для производства вакцины от коронавируса, но и других лекарственных препаратов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российскую вакцину «ЭпиВакКорона» начнут поставлять в Бразилию и Венесуэлу.