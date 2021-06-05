Российскую вакцину «ЭпиВакКорона» начнут поставлять в Бразилию и Венесуэлу

"ЭпиВакКорону" поставят в Бразилию и Венесуэлу. Фото: Роспотребнадзор

"ЭпиВакКорону" поставят в Бразилию и Венесуэлу. Фото: Роспотребнадзор

Российская фармацевтическая компания «Герофарм» подписала соглашения о поставках вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в Бразилию и Венесуэлу.

Как сообщает РИА Новости, соглашение о поставках российского препарата в Венесуэлу заключили на ПМЭФ-2021. Его подписали гендиректор «Герофарма» Петр Родионов и глава Минздрава Венесуэлы Карлос Альварадо.

До конца года в Венесуэлу планируют поставить 5 млн комплектов (10 млн доз). Отгрузки планируют начать в сентябре.

Также «Герофарм» подписал соглашение с бразильской компанией Uniao Quimica. Документ предполагает сотрудничество в регистрации и поставках с возможной локализацией их производства, а также импорт вакцины «ЭпиВакКорона».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что обеспечение вакциной россиян стоит в приоритете, но сейчас ресурсов достаточно для помощи другим государствам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии.