Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии

Путин и Вучич запустили производство &#171;Спутника V&#187; в Сербии
"Спутник V" начали производить в Сербии. Фото: правительство Ленобласти

Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Сербии Александр Вучич запустили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике.

Первой фазой производства антиковидного препарата стала расфасовка. Ее запустили в белградском институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в пятницу. Участие в запуске принимали президент России и сербский президент. Они дали старт производству по видеосвязи.

Вучич заявил на русском языке, что для него большая честь запустить производство «Спутника V» в Сербии.

Директор института «Торлак» Вера Стоилькович отметила, что Сербия одной из первых начала применять российскую вакцину, а также первой в Европе начала ее производить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сербии рассказали о «блестящем» результате исследования «Спутника V».

"Спутник V" вакцина от коронавируса сербия


 

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