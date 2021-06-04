Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии

Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Сербии Александр Вучич запустили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике.

Первой фазой производства антиковидного препарата стала расфасовка. Ее запустили в белградском институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в пятницу. Участие в запуске принимали президент России и сербский президент. Они дали старт производству по видеосвязи.

Вучич заявил на русском языке, что для него большая честь запустить производство «Спутника V» в Сербии.

Директор института «Торлак» Вера Стоилькович отметила, что Сербия одной из первых начала применять российскую вакцину, а также первой в Европе начала ее производить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сербии рассказали о «блестящем» результате исследования «Спутника V».