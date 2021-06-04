В Сербии рассказали о «блестящем» результате исследования «Спутника V»

В Сербии рассказали о «блестящем» результате исследования «Спутника V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В Сербии среди 100 тыс. человек, получивших вакцину от коронавируса «Спутник V», было проведено исследование, получены блестящие результаты. Об этом заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.

«…получился блестящий результат, не было ни одного смертельного случая», — цитирует его РИА «Новости». По его словам, исследование показало эффективность препарата в 97,6%.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина сербия


 

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