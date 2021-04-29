Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов

Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов
Решение увеличить срок карантина в четверг приняло местное правительство. Фото: pixabay.com

Власти Таиланда вновь увеличат обязательный карантин для всех туристов до 14 дней. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Натапану Нопакун.

Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Как сообщил ТАСС, соответствующее решение было принято из-за роста числа инфицированных коронавирусом в стране.

По всей стране будут закрыты развлекательные заведения и школы. Торговые центры будут открыты только в дневное время для ограниченного количества посетителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 апреля Таиланд упростил и сократил карантин для российских туристов. Планировалось, что с 1 июля привитые туристы смогут путешествовать на Пхукет без пребывания на карантине.

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