Таиланд упростил и сократил карантин для российских туристов

Исключение составляют граждане из стран, в которых обнаружены мутации коронавирусной инфекции, например из ЮАР или Бразилии. Фото: pixabay.com

Исключение составляют граждане из стран, в которых обнаружены мутации коронавирусной инфекции, например из ЮАР или Бразилии. Фото: pixabay.com

С 1 апреля Таиланд упрощает въезд для зарубежных туристов, а также сокращает сроки обязательной самоизоляции.

Так, после въезда в страну путешественникам предстоит соблюсти 10-дневный карантин вместо двухнедельного. При этом гости обязаны будут два раза сдать дополнительный тест на COVID-19 — в середине срока изоляции и в последние два дня.

Как сообщил Bangkok Post, нововведение касается всех иностранных туристов, включая граждан России. Для ЮАР или Бразилии, где обнаружены мутации вируса, сделано исключение.

Туристам также разрешат покидать номера для занятий спортом в фитнес-клубах или на свежем воздухе, а также для походов в магазин за продуктами на территории отеля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Таиланда предлагали туристам проводить двухнедельный карантин на яхте.