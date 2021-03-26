Таиланд упростил и сократил карантин для российских туристов

Таиланд упростил и сократил карантин для российских туристов
Исключение составляют граждане из стран, в которых обнаружены мутации коронавирусной инфекции, например из ЮАР или Бразилии. Фото: pixabay.com

С 1 апреля Таиланд упрощает въезд для зарубежных туристов, а также сокращает сроки обязательной самоизоляции.

Так, после въезда в страну путешественникам предстоит соблюсти 10-дневный карантин вместо двухнедельного. При этом гости обязаны будут два раза сдать дополнительный тест на COVID-19 — в середине срока изоляции и в последние два дня.

Как сообщил Bangkok Post, нововведение касается всех иностранных туристов, включая граждан России. Для ЮАР или Бразилии, где обнаружены мутации вируса, сделано исключение.

Туристам также разрешат покидать номера для занятий спортом в фитнес-клубах или на свежем воздухе, а также для походов в магазин за продуктами на территории отеля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Таиланда предлагали туристам проводить двухнедельный карантин на яхте.

карантин коронавирусная пандемия таиланд туристы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грабитель обстрелял кассира и похитил 150 тысяч из офиса на Испытателей
Петербуржцев предупредили о дожде и гололедице в пятницу
Семенович рассказала о проблемах со здоровьем, оказавшись под капельницей
Таиланд упростил и сократил карантин для российских туристов
Собянин заявил о росте заболеваемости COVID среди пожилых в Москве
Квартиру Довлатова в Петербурге продают за 200 миллионов
В тесной клетке и без воды: в Ленобласти оштрафовали мужчину, который мучил ...
В Петербурге и Ленобласти за март поймали 148 пьяных водителей