Власти Таиланда предложили туристам проводить двухнедельный карантин на яхте

По прибытии в Таиланд туристы смогут провести двухнедельный карантин на яхте. Таким образом местные власти рассчитывают возродить туризм, который серьезно пострадал из-за пандемии.

В январе 2021 года Минздрав Таиланда добавил в список мест, где можно провести обязательную самоизоляцию, гольф-курорты и яхты. Стоимость турпакетов на такое времяпрепровождение начинается от 2 900 долларов.

Как сообщает Nikkei Asia, туристы с отрицательным результатом теста на Covid-19 будут две недели плавать в море и носить «умные» браслеты. Гаджеты будут отслеживать температуру, давление, а также определять местонахождение носителей через GPS.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Таиланд сократит срок карантина для туристов, вакцинированных от COVID-19.