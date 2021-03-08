Таиланд сократит срок карантина для туристов, вакцинированных от COVID-19

Таиланд сократит срок карантина для туристов, вакцинированных от COVID-19
Власти Таиланда стараются смягчать меры предосторожности, чтобы страна восстановилась после коронавирусного кризиса. Фото: pixabay

В понедельник, 8 марта, правительство Таиланда обнародовало решение о сокращении периода обязательного пребывания на карантине для туристов, привитых от коронавируса, с 14 до 7 дней.

Нововведение вступит в силу с апреля. По информации таиландского Минздрава, вакцинация должна быть полностью пройдена на менее чем за 14 дней и не более чем за 3 месяца до прибытия в страну. Кроме того, для сокращения периода карантина туристы должны предоставить отрицательный тест на ковид, сданный не позднее чем за 72 часа до вылета в Таиланд. Результаты анализов, сдаваемых по прилету, также должны быть отрицательными.

Путешественники без вакцины будут находиться на карантине 10, а не 14 дней, как сейчас. Напомним, что Таиланд открыт для иностранцев еще с октября 2020 года, но строгие правила въезда отпугивают многих туристов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Таиланде расширили список курортных провинций, в которых ослабят ограничения.

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