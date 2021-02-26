Власти Таиланда решили отменить ковидные ограничения в курортных провинциях

Почти весь 2020 год в стране действовал строгий порядок по въезду иностранцев, в результате чего пандемию удалось сдержать, но туристическая отрасль все равно погрузилась в серьезный кризис. Фото: Pixabay

Почти весь 2020 год в стране действовал строгий порядок по въезду иностранцев, в результате чего пандемию удалось сдержать, но туристическая отрасль все равно погрузилась в серьезный кризис. Фото: Pixabay

«Зеленую зону» Таиланда расширили с 35 до 54 провинций. В расширенный список попали такие популярные туристические направления как Пхукет, Транг, а также Лампанг, Чиангмай, Лопбури и другие.

На территории эпидемиологически безопасных провинций разрешена работа развлекательных заведений и точек общепита без ограничений по времени. Также с ограничением числа зрителей проводятся массовые мероприятия, работают фитнес-центры, салоны спа и массажа.

Активное смягчение ограничений во многом продиктовано тяжелым положением тайской экономики, сильно пострадавшей от резко снижения потока туристов из других стран. Так, в прошлом году Таиланд посетили лишь 6,7 млн путешественников из-за рубежа, тогда как годом ранее на тайских курортах отдыхали примерно 40 млн человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Ленобласти с 1 марта также планируется отмена ряда антиковидных ограничений.