В Ленобласти с 1 марта вновь смягчают коронавирусные ограничения

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в пятницу, 26 февраля, подписал изменения в постановлении по ограничительным мерам. Ослабления будут действовать с 1 марта 2021 года.

Согласно документу, Всеволожский и Сланцевский районы переходят из красной зоны в желтую, а Сосновый Бор, Ломоновской и Лужский районы переводят из желтой в зеленую. Кроме того, заведения общепита в красной зоне с 1 марта смогут работать без ограничений по времени.

Также в красной зоне разрешено проведение массовых мероприятий: до 300 человек могут присутствовать на открытом пространстве, а в помещении должна соблюдаться 50-процентная заполняемость зала. При этом соотношение заполняемости не должно превышать 4 кв. м. на одного человека.

Кроме того, во всех районах Ленобласти на утренниках и праздниках в школах и детсадах разрешено присутствие родных, при обязательном использовании средств индидвидуальной защиты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор объяснил динамику смягчения коронавирусных ограничений в Петербурге.