«Как можно дольше»: в Роспотребнадзоре настаивают на сохранении масочного режима в Петербурге

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии, снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге предоставит возможность увеличить число участников массовых мероприятий, однако базовые меры предосторожности будут обязательными еще долго.

Так, в ближайшие недели можно будет говорить об увеличении разрешенной численности зрителей культурных и спортивных мероприятий, если заболеваемость COVID-19 в городе продолжит «стойкое поступательное снижение», передает слова Чхинджерии «Интерфакс».

При этом такие меры, как социальное дистанцирование и запрет выхода на работу для болеющих, как и масочный режим, должны сохранятся как можно дольше, убеждена специалист. Чхинджерия также добавила, что Роспотребнадзор постоянно контролирует эпидобстановку в городе и сразу же информирует властей о возможности смягчения ограничений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Россия лучше других стран справляется с пандемией коронавируса.