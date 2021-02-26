Попова заявила, что Россия лучше друг стран проходит пандемию COVID

Попова заявила, что Россия лучше друг стран проходит пандемию COVID
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия демонстрирует хороший результат. Фото: Роспотребнадзор

Россия демонстрирует хороший результат в прохождении эпидемиологического процесса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, таких хороших результатов страна достигла благодаря деятельности отечественных ученых и медиков.

Как сообщили «РИА Новости», глава Роспотребнадзора сравнила санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране и мире. Она отметила, что России ситуация значительно лучше, чем во многих других государствах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили 11 086 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за указанный период болезнь не смогли побороть 428 ковид-пациентов. Общее число летальных исходов — 85 304.

анна попова Роспотребнадзор Россия


 

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