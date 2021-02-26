Попова заявила, что Россия лучше друг стран проходит пандемию COVID

Россия демонстрирует хороший результат в прохождении эпидемиологического процесса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, таких хороших результатов страна достигла благодаря деятельности отечественных ученых и медиков.

Как сообщили «РИА Новости», глава Роспотребнадзора сравнила санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране и мире. Она отметила, что России ситуация значительно лучше, чем во многих других государствах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили 11 086 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за указанный период болезнь не смогли побороть 428 ковид-пациентов. Общее число летальных исходов — 85 304.