В России выявили 11 086 новых случаев COVID-19

В России продолжают обновлять данные о числе инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 11 086 граждан.

Об этом стало известно сегодня, 26 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 223 186 случаев COVID-19.

Также за указанный период болезнь не смогли побороть 428 ковид-пациентов. Общее число летальных исходов — 85 304. За все время эпидемии в стране от новой болезни вылечились 3 783 386 пациентов. За сутки выздоровели 15 722 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге сократилось до 7,7 тысячи.