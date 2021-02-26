Число коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге сократилось до 7,7 тысячи

В Северной столице продолжают сворачивать койки для пациентов с коронавирусом и пневмониями. В стационарах сохраняется 7 тыс. 759 мест.

Свободны 2 тыс. 408 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, что составляет 31% от общего числа. Прием коронавирусных больных ведется в 16 взрослых и двух детских стационарах.

В Межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19 в Петербурге рассказали о снижении количества регистраций новых случаев коронавируса в медицинских организациях и числа госпитализаций пациентов.

Число активных больных продолжает снижаться, в основном за счет амбулаторных пациентов.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 363340 случаев заражения COVID-19. Скончались 10960 человек. Выздоровело 293504 человек. За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 11623 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последние сутки в Северной столице зарегистрировали 48 летальных исходов от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки статистику смертности от ковида в Петербурга пополнили 48 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.