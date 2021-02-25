Петербург вновь лидирует по смертности от коронавируса

Петербург вновь лидирует по смертности от коронавируса
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: mosgorzdrav.ru

За последние сутки в Северной столице зарегистрировали 48 летальных исходов от коронавирусной инфекции. В Москве зафиксировали на одну смерть меньше.

По данным оперативного штаба на 25 февраля, за прошедшие сутки статистику смертности от ковида в Петербурга пополнили 48 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Город на Неве в очередной раз лидирует по суточной смертности среди российских регионов. В столице скончались еще 47 человек, а в Московской области подтвердили 30 летальных случаев от коронавируса.

Всего с начала пандемии в стране скончались 84 876 человек с подтвержденным COVID-19. В Петербурге число погибших от новой инфекции достигло 10 960 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 911 новых случаев коронавируса.

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