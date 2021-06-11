В Киришах в квартире вора найден труп 16-летней девушки

Известно, что несовершеннолетняя нигде не училась и не работала.

В Киришах 10 июня нашли труп 16-летней девушки в квартире взрослого вора-рецидивиста. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Бездыханное тело обнаружили в доме на Школьной улице. С места также изъяли шприцы и три стеклянные курительные трубки. Пока непонятно, что стало причиной летального исхода. Известно, что девушка проживала по другому адресу, а как оказалась в квартире взрослого мужчины – не ясно. Она нигде не училась и не работала, а с 2019 года состояла на учете в ПНД и наркологическом кабинете.

Владельца жилья задержали и поместили в изолятор, его подозревают в мелком хулиганстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новом Девяткино разыскивают подростка, пропавшего три дня назад.