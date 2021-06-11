В Новом Девяткино разыскивают подростка, пропавшего три дня назад

В Новом Девяткино разыскивают подростка, пропавшего три дня назад
Непонятно, куда мог пропасть подросток. Фото: pixabay

Парень ушел из дома и не вернулся – его телефон отключен.

В Новом Девяткино с 10 июня разыскивают 16-летнего школьника, который из дома три дня назад. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что парень проживает на Лесной улице. Подросток не был проблемным, учится в Петербургском физико-математическом лицее. Он ушел из дома в неизвестном направлении еще три дня назад и до сих пор не вернулся. Его телефон отключен, о местоположении ничего неизвестно. В полицию обратилась мать подростка.

На пропавшем парне была синяя ветровка, зеленая футболка, черные брюки и кроссовки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала года в Петербурге исчезли 186 детей: живыми нашли не всех, а четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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