В Новом Девяткино разыскивают подростка, пропавшего три дня назад

Парень ушел из дома и не вернулся – его телефон отключен.

В Новом Девяткино с 10 июня разыскивают 16-летнего школьника, который из дома три дня назад. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что парень проживает на Лесной улице. Подросток не был проблемным, учится в Петербургском физико-математическом лицее. Он ушел из дома в неизвестном направлении еще три дня назад и до сих пор не вернулся. Его телефон отключен, о местоположении ничего неизвестно. В полицию обратилась мать подростка.

На пропавшем парне была синяя ветровка, зеленая футболка, черные брюки и кроссовки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала года в Петербурге исчезли 186 детей: живыми нашли не всех, а четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести.