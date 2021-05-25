С начала года в Петербурге исчезли 186 детей: живыми нашли не всех, а четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести

25 мая в России является Днем пропавших детей. В рамках важной даты крупнейший поисковый отряд страны, «Лиза Алерт», отчитался о результатах 10,5 лет своей деятельности.

В официальном сообществе отряда «Лиза Алерт» во «Вконтакте» рассказали, что за время работы получили свыше 22 тысяч заявок на поиск пропавших детей. Только за 2020 год волонтеры обработали 6 581 обращение родителей, чьи дети потерялись на природе или в городах. Живыми найдены 5 730 ребят. С начала 2021 года отряд принял 3232 заявки об исчезновении несовершеннолетних, 2 812 детей найдены живыми.

В Петербурге статистика более воодушевляющая: за 5 месяцев 2021 года волонтеры нашли 179 детей из 186 потерявшихся (в апреле и феврале, напомним, исчезли 46 и 40 ребят). Четверо юных горожан все еще числятся пропавшими на сегодняшний день.

Напомним, что в конце апреля в городе на Неве счастливо закончилась громкая история о пропаже школьника: 13-летний мальчик три дня не появлялся дома и не выходил на связь. Ребенка заметили в одном из торговых центров Приморского района — подростка в полном порядке вернули родителям.

Но, увы, некоторые ситуации оказываются куда сложнее: поисковики и правоохранители попросту не успевают помочь потерявшимся. 29 марта в Петербурге пропал еще один 13-летний подросток. На этот раз его тщетно разыскивали неделю: 3 апреля тело мальчика нашли на берегу Охты. Вероятнее всего, ребенок погиб от переохлаждения.

Чтобы минимизировать подобные случаи в будущем, петербургское отделение «Лизы Алерт» в рамках Дня пропавших детей подготовило для жителей Северной столицы лекцию. Взрослым расскажут, по каким причинам могут исчезать дети, и как, если это случилось, организовать поиски.