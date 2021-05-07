В Петербурге за апрель пропали почти 50 детей

Поисковый отряд «Лиза Алерт» в апреле получил 46 сообщений о пропаже детей. Для поискового отряда это новый рекорд. Это, в основном, совсем малыши и трудные подростки.

Подростки покидают дом из-за недостатка внимания или личных проблем, сообщает группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер» в «ВКонтакте. Такие поиски обычно проходят без огласки, без сбора волонтёров. Это сложная часть работы отряда.

За апрель отряд принял 230 заявок на поиски. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам представили легендарные паровозы времен Великой Отечественной войны. Парад прошёл на Витебском вокзале. На выставке была представлена техника, выпущенная в первой половине XX века. Стены были украшены разными яркими плакатами, посвящёнными работе ж/д техники в годы Великой Отечественной войны.