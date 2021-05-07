Петербуржцам представили легендарные паровозы времен Великой Отечественной войны

Артисты разыграли встречу эшелонов, прибывающих в Петербург во время войны. Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги

Артисты разыграли встречу эшелонов, прибывающих в Петербург во время войны. Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги

В Петербурге прошёл парад паровозов, посвящённый Дню Победы. Парад прошёл на Витебском вокзале. На выставке была представлена техника, выпущенная в первой половине XX века. Стены были украшены разными яркими плакатами, посвящёнными работе ж/д техники в годы Великой Отечественной войны.

Также гостям парада показали театральные зарисовки при участии духового оркестра, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Артисты разыграли встречу эшелонов, прибывающих в Петербург во время войны. В социальных сетях также велась прямая трансляция.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветер сдул украшения ко Дню Победы на проспекте Стачек. Праздничные украшения к 9 мая в Кировском районе не выдержали сильного ветра. Петербуржцы увидели их наполовину оторванными и на земле. По словам горожан, оторванные баннеры с поздравлением ко Дню Победы висят по всему проспекту Стачек.