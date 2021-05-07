Ветер сдул украшения ко Дню Победы на проспекте Стачек

Праздничные украшения к 9 мая в Кировском районе не выдержали сильного ветра. Петербуржцы увидели их наполовину оторванными и на земле.

Об этом жители города рассказали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам горожан, оторванные баннеры с поздравлением ко Дню Победы висят по всему проспекту Стачек. Часть из них намотана на провода, часть падает на проезжающие мимо машины и газоны.

«По всему проспекту Стачек висят оторванные транспаранты, какие-то падают прямо на проезжающие машины!», — пишет петербуржец.

Местные жители рассказывают, что один из баннеров еще утром висел у дома №73 по проспекту Стачек. Началась ненастная погода и его свернуло ветром.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном рассказали, как украсят Петербург ко Дню Победы.