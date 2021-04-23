В Смольном рассказали, как украсят Петербург ко Дню Победы

Для украшения Петербурга к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется использовать более 60 тысяч элементов праздничного оформления.

Об этом 23 апреля сообщил глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол на пресс-конференции в агентстве Интерфакс.

«Главными идеологическими линиями при оформлении города станут города-герои и города воинской славы», — заявил глава ведомства.

По словам чиновника, на стрелке Васильевского острова ко Дню Победы разместят аллею городов-героев. Также по всему городу появятся штандарты фортов. Всего Петербург будет украшен 60 тысячами элементов оформления.

Помимо этого, с 4 мая на городских улицах повесят порядка 500 плакатов с поздравлениями, а с 7 мая — до 900. На следующей неделе, 27 апреля, в Гостиного двора проведут акцию «Георгиевская ленточка». Более миллиона ленточек раздадут в отделениях Сбербанка, МФЦ, районных администрациях и офисах Петроэлектросбыта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что центр Петербурга перегородили, а на Дворцовой — репетиция Парада Победы: фоторепортаж Gazeta.SPb.