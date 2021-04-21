Центр Петербурга перегородили, а на Дворцовой — репетиция Парада Победы: фоторепортаж Gazeta.SPb

Центр Петербурга перегородили, а на Дворцовой &#8212; репетиция Парада Победы: фоторепортаж Gazeta.SPb
Репетиция парада Победы на Дворцовой площади 21 апреля. Фото: Gazeta.SPb

В среду, 21 апреля, с самого утра на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге началась репетиция к параду Победы, который должен состояться 9 мая.

Если в прошлом году парад посещали только ветераны, то в этом году на мероприятие допустят и военнослужащих, и почетных гостей, но только с подтвержденным отрицательным тестом на COVID-19. Набирать волонтеров будут среди добровольцев, прошедших полный цикл вакцинации, добавляют в Смольном.

Репетиция парада Победы на Дворцовой площади 21 апреля. Фото: Gazeta.SPb
Репетиция парада Победы на Дворцовой площади 21 апреля. Фото: Gazeta.SPb
Репетиция парада Победы на Дворцовой площади 21 апреля. Фото: Gazeta.SPb
Репетиция парада Победы на Дворцовой площади 21 апреля. Фото: Gazeta.SPb
Репетиция парада Победы на Дворцовой площади 21 апреля. Фото: Gazeta.SPb

Вероятно, на репетиции в этот раз присутствовали только отдельные группы участников. Корреспондент Gazeta.SPb запечатлел процесс, но на кадрах видно, что людей не очень много.

Репетиция парада Победы на Дворцовой площади 21 апреля. Фото: Gazeta.SPb
Репетиция парада Победы на Дворцовой площади 21 апреля. Фото: Gazeta.SPb
Репетиция парада Победы на Дворцовой площади 21 апреля. Фото: Gazeta.SPb
Репетиция парада Победы на Дворцовой площади 21 апреля. Фото: Gazeta.SPb
Репетиция парада Победы на Дворцовой площади 21 апреля. Фото: Gazeta.SPb

Кроме того, рядом с Дворцовой площадью и вдоль Невского проспекта появились заграждения. Перекрыт и проход через Триумфальную арку Главного штаба.

Оградительные конструкции в центре Петербурга. Фото: Gazeta.SPb
Оградительные конструкции в центре Петербурга. Фото: Gazeta.SPb
Оградительные конструкции в центре Петербурга. Фото: Gazeta.SPb
Оградительные конструкции в центре Петербурга. Фото: Gazeta.SPb
Оградительные конструкции в центре Петербурга. Фото: Gazeta.SPb
Оградительные конструкции в центре Петербурга. Фото: Gazeta.SPb
Оградительные конструкции в центре Петербурга. Фото: Gazeta.SPb
Оградительные конструкции в центре Петербурга. Фото: Gazeta.SPb
Оградительные конструкции в центре Петербурга. Фото: Gazeta.SPb

В районе Гостиного двора припаркованы два автозака, вдоль тротуара стоит дорожная техника.

Автозаки рядом с Гостиным двором. Фото: Gazeta.SPb
Автозаки рядом с Гостиным двором. Фото: Gazeta.SPb
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