В Петербурге нашли подростка, пропавшего три дня назад: он гулял по торговому центру

В понедельник, 26 апреля, правоохранители Северной столицы вернули родителям 13-летнего подростка, который ушел из дома три дня назад.

Как сообщает пресс-служба Главное управление МВД России по Петербургу и Ленинградской области, школьника, которого разыскивала не только полиция, но и волонтеры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» заметили в полном порядке в одном из торговых центров Приморского района.

Мальчика оперативно отвезли в отделение полиции, где его уже дожидались родители. Напомним, что о пропаже заявила 23 апреля 44-летняя мама юного петербуржца. Подросток перестал выходить на связь, женщина предполагала, что он может заниматься попрошайничеством на улицах и общественном транспорте. По какой причине мальчик ушел из дома, неизвестно.

В этом случае родителей, волонтеров, полицию и самого школьника ждала счастливая развязка. Аналогичная ситуация произошла 19 апреля в Адмиралтейском районе, когда 10-летний мальчик решил прогулять уроки, заставив поволноваться и маму с папой, и учителей, и стражей порядка. Ребенок ушел на занятия в 8:30, но в школе так и не появился. К счастью, уже спустя полтора часа беглеца нашли возле одного из домов на Малодетскосельском проспекте.

Увы, детей не всегда находят так быстро. Порой даже те, кто неоднократно исчезал раньше, пропадают всерьез. Совсем недавно, 26 апреля, стало известно об исчезновении 14-летней школьницы, которая 23 апреля вышла из дома на проспекте Маршала Жукова выбросить мусор и не вернулась. Известно, что накануне она поссорилась с матерью. Кроме того, девочка уже уходила из дома.

Бывают, к сожалению, и куда более трагичные случаи, когда у пропавшего нет склонности к побегам, но поисковики и полиция просто не успевают помочь ребенку. Так, 29 марта в Петербурге исчез 13-летний мальчик. Его искали больше пяти дней, а 3 апреля тело подростка обнаружили на берегу Охты, прикрытое ковролином. Следователи предполагают, что школьник потерялся и вскоре замерз.

В целом, как отмечают активисты «Лизы Алерт», нынешней весной в Петербурге дети стали пропадать чаще. В марте поступило 225 заявок, из которых хэппи-эндом закончились 161. К середине апреля находились в обработке еще 12 заявок. Волонтеры объясняют, что затянувшиеся из-за коронавируса зимне-весенние каникулы, а также предстоящие экзамены вынуждают школьников скрываться от проблем и забот, уходя «в свободное плавание». Жаль только, что не всегда после такого «плавания» можно успешно «пристать к берегу».