В Адмиралтейском районе нашли 10-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу

В Адмиралтейском районе Петербурга нашли пропавшего утром 10-летнего мальчика. Поиски продолжались всего полтора часа.
В понедельник, 19 апреля, правоохранителям поступило сообщение о пропаже ребенка. Мальчик ушел в школу около 8:30, но на занятия так и не пришел.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, приметы ребенка были переданы стражам порядка, которые сразу приступили к поиску. Спустя полтора часа школьника увидели у одного из домов на Малодетскосельском проспекте.
Ребенка передали в территориальный отдел полиции, родители были извещены о его местонахождении.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о нахождении 11-летнего мальчика, который во время занятий в спортивной секции по туризму потерялся в лесном массиве у железнодорожной станции Орехово Приозерского района.