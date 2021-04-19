В Адмиралтейском районе нашли 10-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу

В Адмиралтейском районе нашли 10-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу
Мальчик ушел в школу, но на занятия не явился. Фото: pixabay.com 

В Адмиралтейском районе Петербурга нашли пропавшего утром 10-летнего мальчика. Поиски продолжались всего полтора часа.

В понедельник, 19 апреля, правоохранителям поступило сообщение о пропаже ребенка. Мальчик ушел в школу около 8:30, но на занятия так и не пришел.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, приметы ребенка были переданы стражам порядка, которые сразу приступили к поиску. Спустя полтора часа школьника увидели у одного из домов на Малодетскосельском проспекте.

Ребенка передали в территориальный отдел полиции, родители были извещены о его местонахождении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о нахождении 11-летнего мальчика, который во время занятий в спортивной секции по туризму потерялся в лесном массиве у железнодорожной станции Орехово Приозерского района.

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