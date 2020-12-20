В Приозерском районе нашли пропавшего ребенка

В Приозерском районе нашли пропавшего ребенка
Следователи организовали доследственную проверка. Фото: Следственный комитет

В Ленобласти пропал 11-летний мальчик, который во время занятий в спортивной секции по туризму потерялся в лесном массиве у железнодорожной станции Орехово Приозерского района.

Следователи организовали доследственную проверка. К розыскам несовершеннолетних были привлечены добровольцы поискового отряда «Лиза-Алерт» и «Экстремум».

Спустя несколько часов поиска ребёнка обнаружили на железнодорожной станции Лемболово Всеволожского района. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура проводит проверку после массового отравления школьников в Кронштадте. Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой и Управлением Роспотребнадзора.

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