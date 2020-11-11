Прокуратура проводит проверку после массового отравления школьников в Кронштадте

Прокуратура организовала проверку после массового отравления в одной из школ Кронштадта. К мероприятиям привлечены сотрудники Роспотребнадзора.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, в школе №422 отравились дети. На данный момент выявлено 6 случаев отравления среди учеников 2-5 классов. Дети госпитализированы в больницу.

Уточняется, что в ходе проверки была дана оценка по соблюдению должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в школах.

Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой и Управлением Роспотребнадзора.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что внимание служб к отравлению привлекли родители учеников. Они сообщили об массовом отравлении в школе №422 в группе «Подслушано в Кронштадте» в соцсети «Вконтакте».

Петербуржцы предполагают, что причиной стала смена поставщика школьного питания. Само же руководство считает, что связано это со вспышкой коронавируса. Школа переведена на дистанционное обучение до 17 ноября.