В одной из школ Кронштадта родители учеников жалуются на массовое отравление

С четверга до понедельника дети будут учиться из дома. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

С четверга до понедельника дети будут учиться из дома. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Жители Кронштадта заявили о массовом отравлении среди учеников школы №422. Теперь всех детей на несколько дней переведут на дистанционное обучение.

Первыми внимание к случившемуся привлекли родители учеников, рассказавшие об отравлении в группе «Подслушано в Кронштадте» в соцсети «Вконтакте». По словам горожан, отравившиеся дети страдают от болей в животе и рвоты. При этом симптомы недомогания проявились у учеников разных классов. Петербуржцы предполагают, что причиной стала смена поставщика школьного питания.

В самом образовательном учреждении случившееся называют вспышкой ротавирусной инфекции и отмечают, что работают над обеспечением безопасности. Так, с 12 по 17 ноября все ученики школы №422 будут переведены на удаленное обучение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчера в полицию поступило анонимное заявление о массовом минировании школ.