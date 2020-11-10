Полиция искала бомбы в петербургских школах

Анонимы сообщили о бомбах в ряде школ в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Красносельском, Центральном, Выборгском и Кировском районах. Полиция решила не проводить эвакуацию.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром в понедельник, 9 ноября, на сайт Управления ФСБ пришло сообщение с электронного адреса, что в городских школах заложены от 1 до 5 бомб.

Полицейские проверили школу №5 в Адмиралтейском районе, а также школы №№ 27, 21, 5, 35, 32 на Васильевском острове. Здания обыскивали 11 сотрудников полиции. Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Спустя несколько часов на электронную почту школы №508 пришло сообщение о заминирование девяти учетных заведений различных районах Петербурга.

Было осмотрено десять школ, но каких либо подозрительных предметов так и не нашли. Школы осматривали 26 полицейских. По решению администраций эвакуацию провели только в школах Московского района, на улицу вышли 2155 школьников и сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ложный вызов заставил полицейских искать тротил в квартире на Будапештской.