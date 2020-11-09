Ложный вызов заставил полицейских искать тротил в квартире на Будапештской

Ложный вызов заставил полицейских искать тротил в квартире на Будапештской
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto

Петербургская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, поздним вечером в субботу, 7 ноября, в полицию позвонила неизвестная женщина и попросила срочно проверить квартиру в доме №10/2 по улице Будапештской.

«Там сегодня ночью должно взорваться 500 грамм тротила», — заявила незнакомка.

Уже через 15 минут полиция проверяла квартиру, в которой проживает 87-летняя пенсионерка. Стражи порядка проверили не только квартиру, но и подъезд и прилегающую территорию. Однако взрывчатых веществ и взрывных устройств так и не нашли. Эвакуацию жильцов проводить не пришлось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция искала бомбу в гранд отеле в центре Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ложное минирование новости спб тротил


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обследование на COVID-19 за сутки прошли 25,6 тыс. петербуржцев
На Каменноостровском проспекте горит заброшенное здание
Страсти улицы Рубинштейна: бары работают ночью, а платная парковка вызывает ...
В Воронеже солдат-срочник застрелил троих сослуживцев и забаррикадировался
Житель Ленобласти нашел труп в лесу у деревни Жихарево
В Петербург едет руководство Минздрава из-за COVID-19, пока город собирает ...
Заболевшая COVID-19 женщина сбежала от медиков по дороге в госпиталь ...
Ложный вызов заставил полицейских искать тротил в квартире на Будапештской