Ложный вызов заставил полицейских искать тротил в квартире на Будапештской

Петербургская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, поздним вечером в субботу, 7 ноября, в полицию позвонила неизвестная женщина и попросила срочно проверить квартиру в доме №10/2 по улице Будапештской.

«Там сегодня ночью должно взорваться 500 грамм тротила», — заявила незнакомка.

Уже через 15 минут полиция проверяла квартиру, в которой проживает 87-летняя пенсионерка. Стражи порядка проверили не только квартиру, но и подъезд и прилегающую территорию. Однако взрывчатых веществ и взрывных устройств так и не нашли. Эвакуацию жильцов проводить не пришлось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция искала бомбу в гранд отеле в центре Петербурга.