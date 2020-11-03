Полиция искала бомбу в гранд отеле в центре Петербурга

Полиция искала бомбу в гранд отеле в центре Петербурга
Гранд отель "Европа" на Михайловской улице, 1. Фото: google.maps

Анонимы сообщили о минировании гранд отеля «Европа», расположенном в Центральном районе Петербурга, но бомбу так и не нашли.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, почти в одиннадцать вечера 2 октября в полицию обратился инспектор службы безопасности отеля. Он сообщил, что на электронную почту отеля поступило сообщение.

«Добрый вечер. Помещение гранд отеля Европа заминировано. Требуем выдачи Яцелюка В.В. правоохранительным органам», — говорилось в тексте.

Полицейские провели осмотр помещений в здании, расположенном на Михайловской улице, однако взрывчатых устройств или веществ найдено не было. Эвакуировать постояльцев и персонал не пришлось.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аноним гонял полицию по 13 «заминированным» торговым центрам в Петербурге.

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