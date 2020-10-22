Аноним гонял полицию по 13 «заминированным» торговым центрам в Петербурге

В Петербурге правоохранителям пришлось проверить сразу 13 торговых центров. Анонимное сообщение о заминировании по электронной почте направили в ФСБ.

По данным gazeta.spb.ru, среди заминированных торговых центров оказались «Галерея», «Лето», «Жемчужная Плаза», «Европолис» и другие.

Правоохранители осмотрели 13 торговых комплексов, но ничего подозрительного не нашли. Эвакуацию в центрах проводить не стали.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, как пьяная петербурженка заминировала строящуюся станцию метро «Юго-Западная».