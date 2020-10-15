«Они закладывают бомбу в шахту «Юго-Западной»: пьяная пенсионерка заминировала строящуюся станцию метро

«Они закладывают бомбу в шахту «Юго-Западной»: пьяная пенсионерка заминировала строящуюся станцию метро
Строительство метро в Петербурге. Фото: Baltphoto

В Петербурге пьяная пенсионерка заставила правоохранителей осмотреть территорию строящейся станции метро «Юго-Западная.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга накануне, 14 октября.

По номеру «112» позвонила подвыпившая пенсионерка. Она заявила, что у дома 31 по улице Маршала Жукова готовится теракт. «Бомбу», по ее словам, «закладывали в шахту» строящейся станции.

Правоохранители наведались к женщине домой, дверь она не открыла. Территорию на улице Маршала Жукова осмотрели, но ничего опасного не нашли. Позже задержали и звонившую.

По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в очередной раз «заминировали».

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