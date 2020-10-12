ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в очередной раз «заминировали»

В воскресенье, 11 октября, в 18:25 в дежурную часть полиции поступила информация о якобы заминировании торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте.

Согласно заявлению, на электронную почту управления Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти пришло письмо из московского управления ФСБ, где и содержалась информация о взрывном устройстве, заложенном где-то в торговом комплексе. Все залы «Галереи» были тщательно проверены специалистами, однако никаких опасных предметов обнаружить не удалось.

Отметим, что, по решению руководства ТЦ, сотрудников и посетителей не стали эвакуировать. Анонимные «минеры», между тем, орудуют в Петербурге уже больше года, но вычислить их до сих пор не удается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналогичная ситуация на прошлой неделе сложилась в школе на улице Мира.