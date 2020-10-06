Аноним «заминировал» школу на Мира: бомбу так и не нашли

Эвакуировать здание не стали и не зря – ни одного опасного предмета обнаружить не удалось.

В Санкт-Петербурге накануне, 5 октября, на почту ФСБ России пришло письмо, в котором аноним предупреждал о готовящемся акте терроризма. Аноним уверял, что в школе №80 на улице Мира спрятана бомба.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и кинолог – в ходе осмотра учреждения ни одного опасного предмета найдено не было. Отмечается, что эвакуировать школу не стали по решению администрации.

Пока что установить виновного в происходящем не удалось. Полицейские приступили к поискам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяная женщина отправила полицию искать бомбу в «Жемчужную Плазу» и на Мойку. Во время проверки никаких опасных веществ и предметов обнаружено не было.