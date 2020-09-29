Пьяная женщина отправила полицию искать бомбу в «Жемчужную Плазу» и на Мойку

Пьяная женщина отправила полицию искать бомбу в «Жемчужную Плазу» и на Мойку
Возле ТРК "Жемчужная Плаза" вода скрыла парапеты и часть лестницы перед зданием. Фото: GazetaSPb

В Петербурге правоохранители искали бомбу в торговом центре «Жемчужная Плаза», а также в жилом доме на набережной Мойки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию позвонила женщина. Она рассказала о бомбах, заложенных в «Жемчужной Плазе» и в доме на Мойке.

Во время проверки никаких опасных веществ и предметов обнаружено не было.

В результате в Красносельском районе задержали местную жительницу. Она была пьяна. Оказалось, что у злоумышленницы уже была судимость.

Ранее gazeta.spb.ru писала о проверке ТЦ «Галерея».

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Пьяная женщина отправила полицию искать бомбу в «Жемчужную Плазу» и на Мойку