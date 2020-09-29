В ТЦ «Галерея» искали взрывчатку после анонимки

В ТЦ «Галерея» искали взрывчатку после анонимки
Торгово-развлекательный центр «Галерея». Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге правоохранителям пришлось проверять очередное сообщение о заминировании торгового центра. На этот раз взрывчатку искали в ТЦ «Галерея».

Как стало известно gazeta.spb.ru, электронное письмо получило УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти накануне, 28 сентября, вечером.

Его автор заявлял, что получил в мессенджере сообщение о том, что неизвестный якобы намерен взорвать торговый центр.

Правоохранители осмотрели сам ТЦ и прилегающую территорию, но ничего опасного не обнаружили.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что суд в Петербурге вынес приговор злоумышленнику, который «заминировал» Пулково.

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