«Заминировавшему» Пулково петербуржцу дали «условку»

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Мужчина сообщил о заминировании терминала 1 аэропорта Пулково. Фото: пресс-служба ВВСС

Московский районный суд вынес приговор петербуржцу Сергею Неофитов, который сообщил о несуществующей бомбе в аэропорту Пулково.

Его судили по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Все произошло еще в январе 2020 года. Подвыпивший петербуржец из дома позвонил в службу экстренных вызовов «112» и сообщил оператору о заминировании терминала 1 аэропорта Пулково. Как отметили в пресс-службе, Неофитов действовал умышленно из хулиганских побуждений и осознавал недостоверность передаваемой информации.

Мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что анонимы заявили о минировании объектов Ижорского завода в Колпино.

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