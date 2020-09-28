«Заминировавшему» Пулково петербуржцу дали «условку»

Московский районный суд вынес приговор петербуржцу Сергею Неофитов, который сообщил о несуществующей бомбе в аэропорту Пулково.

Его судили по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Все произошло еще в январе 2020 года. Подвыпивший петербуржец из дома позвонил в службу экстренных вызовов «112» и сообщил оператору о заминировании терминала 1 аэропорта Пулково. Как отметили в пресс-службе, Неофитов действовал умышленно из хулиганских побуждений и осознавал недостоверность передаваемой информации.

Мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что анонимы заявили о минировании объектов Ижорского завода в Колпино.