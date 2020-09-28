Анонимы заявили о минировании объектов Ижорского завода в Колпино

Анонимы отправили письмо с угрозами на электронную почту Ижорского завода в Колпинском районе Петербурга.

Письмо с угрозами поступило сотрудникам в субботу, 26 сентября. Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах на объектах на территории предприятия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители осмотрели территорию завода. Взрывчатые вещества и взрывоопасные предметы не обнаружили. Эвакуацию не проводили.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге почти 60 полицейских искали «бомбу» в метро.