В Петербурге почти 60 полицейских искали «бомбу» в метро

В Петербурге почти 60 полицейских искали &#171;бомбу&#187; в метро
58 сотрудников полиции осмотрели 75 станций метрополитена. Фото: Baltphoto

На электронную почту петербургского метрополитена поступило сообщение о «заминировании» нескольких поездов. Правоохранители осмотрели 75 станций, в а также подвижные вагоны.

Сообщение с угрозами поступило на электронную почту ГУП «Петербургский метрополитен» в воскресенье, 27 сентября. Неизвестные заявили о минировании подвижного состава на красной, зеленой и оранжевой ветках метро

Как стало известно gazeta.spb.ru, 58 сотрудников полиции осмотрели 75 станций метрополитена, а также подвижные составы

Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуация по решению администрации не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двух пьяниц за «заминирование» метро и ресторана.

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