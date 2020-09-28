В Петербурге почти 60 полицейских искали «бомбу» в метро

На электронную почту петербургского метрополитена поступило сообщение о «заминировании» нескольких поездов. Правоохранители осмотрели 75 станций, в а также подвижные вагоны.

Сообщение с угрозами поступило на электронную почту ГУП «Петербургский метрополитен» в воскресенье, 27 сентября. Неизвестные заявили о минировании подвижного состава на красной, зеленой и оранжевой ветках метро

Как стало известно gazeta.spb.ru, 58 сотрудников полиции осмотрели 75 станций метрополитена, а также подвижные составы

Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуация по решению администрации не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двух пьяниц за «заминирование» метро и ресторана.