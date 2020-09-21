В Петербурге задержали двух пьяниц за «заминирование» метро и ресторана

В Петербурге двое местных жителей перебрали с алкоголем и решили немного «развлечься». Они сообщили о «заминировании» метро и ресторана.

В субботу, 19 сентября, один из пьяных мужчин решил позвонить в дежурную часть и сообщить о «заминировании» городского ресторана на 5-й Советской улице. На место оперативно прибыли правоохранители, но никаких взрывных устройств они не обнаружили.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по номеру телефона удалось вычислить злоумышленника. Мужчину задержали у одного из домов на Советской улице.

На следующий день, 20 сентября, в полицию позвонил другой пьяный горожанин и сообщил о возможном взрыве в метрополитене. В итоге было проверено 75 станций, никаких взрывных веществ и взрывных устройств не обнаружено. А вот звонившего также вычислили по телефону и задержали для опроса.

По двум случаям решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник обчистил сейф петербуржца почти на миллион рублей. Правоохранители начали розыск злоумышленника.