Домушник обчистил сейф петербуржца почти на миллион рублей

В Василеостровском районе Петербурга неизвестный вынес из квартиры 900 тыс. рублей. По факту произошедшего возбудили уловное дело.

В отдел полиции обратился соучредитель ООО «Кринин и Юн», проживающий на 5-1 линии ВО. Он рассказал, что в период с 10 сентября до 16:30 20 числа неизвестный проник в его квартиру, откуда похитил 9 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, деньги находились в металлическом ящике.

Правоохранители начали розыск злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой петербуржец вынес из квартиры на Просвещения «ювелирки» на 260 тысяч. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.