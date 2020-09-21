Домушник обчистил сейф петербуржца почти на миллион рублей

Домушник обчистил сейф петербуржца почти на миллион рублей
Деньги находились в сейфе. Фото: Pixabay

В Василеостровском районе Петербурга неизвестный вынес из квартиры 900 тыс. рублей. По факту произошедшего возбудили уловное дело.

В отдел полиции обратился соучредитель ООО «Кринин и Юн», проживающий на 5-1 линии ВО. Он рассказал, что в период с 10 сентября до 16:30 20 числа неизвестный проник в его квартиру, откуда похитил 9 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, деньги находились в металлическом ящике.

Правоохранители начали розыск злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой петербуржец вынес из квартиры на Просвещения «ювелирки» на 260 тысяч. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

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