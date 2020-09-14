Молодой петербуржец вынес из квартиры на Просвещения «ювелирки» на 260 тысяч

Молодой петербуржец вынес из квартиры на Просвещения &#171;ювелирки&#187; на 260 тысяч
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в краже.

Преступный инцидент произошел в квартире на проспекте Просвещения. В отдел полиции обратился местный житель с заявлением о том, что в период с 22 августа до 18:00 13 сентября неизвестный путем свободного доступа проник в его квартиру.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявитель обнаружил пропажу ювелирных изделий из желтого металла на общую сумму 261 тыс. рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный 23-летний мужчина.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец вонзил нож в товарища после совместной попойки. Задержанным оказался 27-летний мужчина, на которого прямо указал потерпевший.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража новости спб


 

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